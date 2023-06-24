В России появится аналог сервиса знакомств Tinder

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На фоне ухода из России владельца сервиса Tinder компания VK стала вести разработку отдельного мобильного приложения для знакомств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора соцсети Марину Краснову.

Она раскрыла некоторые детали готовящегося проекта. В частности, по ее словам, мобильное приложение не будет новой дейтинг-платформой, оно создается для уже существующего внутреннего дейтинг-сервиса соцсети "VK Знакомства".

В приложении пользователи не будут видеть своих друзей из соцсети в качестве потенциальных партнеров. Помимо этого, добавила Краснова, к запуску нового приложения будет расширен список интересов, которые пользователи могут указывать в своем профиле.

По данным VK, в мае этого года аудитория "VK Знакомства" достигла 22,1 миллиона уникальных пользователей.

Одновременно с этим, по информации газеты, в особой экономической зоне "Иннополис" также ведут разработку претендента на роль российского аналога Tinder. Им станет сервис знакомств BeAmore.

В конце мая сервис онлайн-знакомств Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня. Соответствующее сообщение появлялось при входе в приложение.

Владелец Tinder объявил об уходе сервиса из России