Хинштейн заявил, что блокировка YouTube в РФ преждевременна

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Блокировать YouTube в России преждевременно, хоть и оснований для этого достаточно, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в стране нет отечественного видеохостинга подобного уровня. Было бы преувеличением считать, что Rutube или другой российский сервис вышел на уровень адекватной конкуренции с YouTube, отметил Хинштейн в рамках дискуссии "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" на ПМЭФ.

При этом депутат напомнил, что аудитория YouTube на старте была ниже, чем у Rutube. Сейчас пропорция изменилась в обратную сторону.

2 июня в ГД сообщили, что на данный момент YouTube не имеет альтернатив, заблокировать сервис нельзя по техническим причинам, несмотря на его враждебность. Сейчас лучше публиковать видео одновременно в YouTube, "Дзен" и в VK, посоветовал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее в Минцифры РФ также не увидели необходимости в блокировке YouTube. В министерстве считают такой шаг нецелесообразным.

В России вновь предложили заблокировать YouTube