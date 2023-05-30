Tinder начал уведомлять россиян о прекращении работы через месяц

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Сервис онлайн-знакомств Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня. Соответствующее сообщение появляется при входе в приложение.

"Сервис Tinder прекратит работу в России 30 июня 2023 года. До этого момента пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться", – говорится в уведомлении.

Ранее компания Match Group, владеющая Tinder, объявила об уходе из России 30 июня. В ее портфель также входят приложения Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

Позднее стало известно, что VK разрабатывает собственное приложение для знакомств. На данный момент у компании уже есть сервис "VK Знакомства", однако, как утверждают источники, некоторых пользователей смущает, что в сервисе для знакомств им могут попасться друзья из соцсети.