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30 мая, 21:50

Технологии

Tinder начал уведомлять россиян о прекращении работы через месяц

Фото: depositphotos/Mactrunk

Сервис онлайн-знакомств Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране с 30 июня. Соответствующее сообщение появляется при входе в приложение.

"Сервис Tinder прекратит работу в России 30 июня 2023 года. До этого момента пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться", – говорится в уведомлении.

Ранее компания Match Group, владеющая Tinder, объявила об уходе из России 30 июня. В ее портфель также входят приложения Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

Позднее стало известно, что VK разрабатывает собственное приложение для знакомств. На данный момент у компании уже есть сервис "VK Знакомства", однако, как утверждают источники, некоторых пользователей смущает, что в сервисе для знакомств им могут попасться друзья из соцсети.

Сервис знакомств Tinder завершит свою деятельность в России

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