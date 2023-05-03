Скандал из-за чая и муки по бывшим: москвичи рассказали о неудачных свиданиях в Tinder

Компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, покидает российский рынок. Для кого-то это приложение стало возможностью найти свою любовь, но другие, наоборот, разочаровались в онлайн-поиске второй половинки. Жители столицы (имена изменены) рассказали Москве 24 о самых неудачных свиданиях после онлайн-знакомств.
"Может, по баночке?"
Прежде чем соглашаться на свидание с мужчиной с сайта знакомств, нужно пообщаться с ним какое-то время, созвониться, лучше всего по видеосвязи, уверена Евгения. Так можно составить первое впечатление о человеке, а затем договариваться о встрече, рассказала она Москве 24.
Первое, что смутило девушку, – мужчина в реальности сильно отличался от своих фото в приложении. "Еще он был какой-то дерганый, я списала это на волнение на первой встрече", – заметила девушка.
Но самое интересное началось позже – проходя мимо магазина, Николай остановился и задал Евгении вопрос: "Может, по баночке?"
"Я сначала не поняла, что он имеет в виду, потом он сказал, что хочет купить нам что-то из алкоголя. Я, естественно, отказалась. В итоге он выбрал маленькую бутылочку чего-то крепкого и шоколадку. И пошел гулять со мной в парк, попивая напиток из этой "чекушки" и закусывая батончиком, периодически протягивая мне его откусить", – вспомнила она.
Евгении хотелось убежать еще в магазине, но она подумала, что это будет невежливо. "Решила ради приличия погулять с ним еще минут 20. Потом сказала, что у меня срочные дела. После этого он мне еще долго написывал, почему я его игнорирую. Это было худшее свидание – тогда-то я и сделала вывод, что не стоит сильно спешить со встречей", – рассказала Евгения.
Алкоголь испортил вечер и менеджера по продажам Игоря. Он познакомился с девушкой на сервисе осенью 2021 года. Первая встреча прошла в кафе.
Однако буквально через полгода он нашел на сайте знакомств свою будущую жену. "Так что, если одно свидание идет не по плану, не нужно отчаиваться", – отметил молодой человек.
Страдания по бывшим
Марина познакомилась с Максимом в апреле 2023 года. По словам девушки, первое свидание начиналось неплохо – мужчина пригласил ее после работы в бар, завязался непринужденный диалог. Сначала пара обсуждала карьеру и увлечения, затем беседа перешла на более личные темы – Марина и Максим рассказали о бывших партнерах друг друга.
"Я знала, что он был женат и у него есть ребенок, меня это не смущало. Мне он очень понравился как собеседник, видно было, что мужчина образованный, интересный", – рассказала девушка.
Девушка призналась, что желание продолжать разговор, а уже тем более строить отношения с таким человеком сразу же отпало.
Еще одна история про бывшую жену не понравилась другой москвичке Елене. В ноябре 2022 года она познакомилась в Tinder с Ильей. Первое свидание прошло в парке.
Елена решила спросить о причинах развода два года назад. Илья признался, что жена ему изменила.
"И тогда я поняла, что мужчина до сих пор, возможно, испытывает чувства к этой женщине и переживает расставание. А знакомства ему нужны, чтобы как-то отвлечься. Роль спасительницы точно не для меня, и продолжать общение я не захотела", – заключила Елена.
Скандал из-за чая
Осенью 2022 года Мария отправилась на встречу с Василием. Первое впечатление было приятным: молодой человек пригласил ее в хороший ресторан, сказал, что она может ни в чем себе не отказывать, заказал блюда и чай с мятой. "Именно этот напиток и стал причиной неудачи", – подчеркнула Мария.
Завязалась интересная беседа, партнер рассказывал про свой бизнес, говорил, как любит зарабатывать деньги, вкладывать их в новые проекты. "Мне казалось, что это прекрасные качества для мужчины", – отметила девушка.
Через какое-то время пара поняла, что официант принес им чай с чабрецом, а не с мятой. Мария не придала этому особого значения, а ее партнер позвал менеджера ресторана и начал разбираться с ним на довольно повышенных тонах.
После этого Василий довольно признался, что специально это сделал, чтобы сэкономить 500 рублей. "Для меня было странно, что мужчина, который весь вечер рассказывал о бизнесе, начал скандалить из-за такой мелочи", – призналась Мария.
По словам девушки, от следующей встречи с молодым человеком она отказалась.
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