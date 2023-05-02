Владелец Tinder объявил об уходе сервиса из России к 30 июня

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Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами для знакомств, в том числе и приложением Tinder, покинет российский рынок к 30 июня. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на ежегодный отчет компании.

"Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", – указано в отчете.

Match Group – компания из США, в портфель которой входят крупнейшие онлайн-сервисы для знакомств, такие как Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

В прошлом году Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Match Group на 2 миллиона рублей за отказ локализовать личные данные россиян. В соответствии с частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ, по которой был составлен протокол в связи с невыполнением требований Роскомнадзора, компании грозил штраф до 6 миллионов рублей.

Ранее ювелирная сеть Sunlight заявляла о намерениях создать аналог Tinder. Отмечалось, что сервис будет интегрирован в мобильное приложение Sunlight. Для реализации проекта было выделено 120 миллионов рублей. Платформа будет напоминать смесь Tinder и TikTok, сообщили в компании.



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