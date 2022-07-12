Tinder грозит 6 млн руб штрафа за отказ локализовать данные в РФ

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Платформу для онлайн-знакомств Tinder могут оштрафовать на шесть миллионов рублей из-за отказа сервиса локализовать данные пользователей в РФ, сообщает ТАСС.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Match Group по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся в РФ)", – говорится в сообщении.

Рассмотрение протокола в суде назначено на 28 июля.

Ранее суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные пользователей РФ. Компанию признали виновной по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях.

До этого также суд оштрафовал Google на 60 000 рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия. По данным материала дела, на YouTube-канале "Навальный Лайф" был опубликован личный телефон Ремесло.