Одиночество в Сети: почему женщины стали чаще искать мужей в интернете

В 2022 году россиянки стали чаще искать потенциальных супругов на сайтах знакомств, отмечают аналитики. Разбираемся, с чем связана такая тенденция и можно ли найти на таких платформах серьезные отношения.



Замуж невтерпеж

В прошлом году на сайтах знакомств и в приложениях женщины чаще искали партнеров для создания семьи, а мужчины – для гражданского брака. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на одно из исследований.

Уточняется, что в 2022 году соотношение мужчин и женщин в таких приложениях было почти одинаково – 50,2 и 49,8% (от 25 до 44 лет и от 18 до 44, соответственно).

Россияне также чаще указывали цель знакомства – графу заполняли 70% пользователей (в 2021 году цифра была 47%). Результаты показали, что и мужчины, и женщины стали активнее искать серьезные отношения и возможность создать семью.

При этом дамы более критично относились к внешним данным партнера и чаще использовали фильтры при поиске. Например, девушки стали на 77% чаще указывать предпочтения по росту, чем в 2021 году. А вот мужчинам при знакомстве возраст был важен больше.

В свою очередь, на пункте о материальном достатке россияне концентрировались меньше всего – 93% мужчин и 86% женщин не указывали свой уровень заработка.

Кроме того, исследование показало, что девушки в 2022 году стали в целом более активны при знакомстве.





Ольга Морозова директор по маркетингу сети сайтов знакомств Женщины действительно стали более активными, и самая показательная метрика – количество первичных сообщений от женщин. Они стали писать первыми в два раза чаще.

Уточняется, что и парни, и девушки начинают знакомство одинаково – с рассказа о себе. При этом пользователи стали часто говорить в приветствии о своей любви к животным и желании завести семью.

Отголоски пандемии

Увеличение интереса к сайтам знакомств в 2022 году может быть связано с коронавирусными ограничениями, которые существовали ранее. В это время у россиян обострилось чувство одиночества, предположила психолог, преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Наталия Головина в разговоре с Москвой 24.





Наталия Головина психолог Многие женщины до сих пор воспитываются в парадигме обязательности брака, детей, мужа. Современные мужчины относятся к этому спокойнее. И во время пандемии, когда день за днем мы сидели дома и не было возможности общаться, встречаться, ценность брака, семьи, близости у девушек очень сильно актуализировалась.

По ее словам, дистанционная работа тоже могла повлиять на интерес к таким приложениям. Потому что у многих освободилось время, которое они тратили на дорогу до офиса, социальные коммуникации.

При этом нельзя сказать, что тенденция знакомиться онлайн образовалась в последние два-три года. Эксперт отметила, что это тренд последних 20 лет.

"Люди считают, что в интернете знакомиться безопаснее, есть возможность пообщаться, не особо сближаясь. Но есть и минусы: в онлайне мужчины и женщины часто создают образ, который далеко не всегда соответствует действительности", – добавила эксперт.

Психолог Валерия Кетова добавила, что все же лучший способ узнать собеседника – личная встреча. "Только так вы сможете найти темы, которые вас объединяют, понять, готов ли человек к серьезным отношениям и хочет ли он их", – сказала специалист.

При этом большой плюс интернет-знакомств в том, что человек может заранее составить впечатление о потенциальном партнере, прежде чем идти с ним на встречу, заключила Кетова.

