Стало известно, сколько россияне готовы потратить на День святого Валентина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Большинство россиян при покупке подарка на День святого Валентина не планируют выходить за рамки 5 000 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Авито", с которыми ознакомилась Москва 24.

В исследовании приняли участие 10 000 россиян. Выяснилось, что 73% респондентов не собираются выходить за рамки 5 000 рублей при покупке подарка к 14 февраля. Уложиться в бюджет до 1 000 рублей планируют 18% опрошенных, до 3 000 рублей – 34%.





пресс-служба сервиса "Авито" Еще 21% потратят на подарок от 3 до 5 тысяч рублей. Подарки стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей приобретут около 14% респондентов, еще 8% опрошенных отметили, что готовы потратить на 14 февраля от 10 000 рублей и больше, при этом большая часть таких респондентов проживает в Москве (11%) и Санкт-Петербурге (11%).

Самыми популярными подарками, которые россияне собираются преподнести своим любимым, стали цветы (28%), косметика и парфюмерия (25%), сладости (24%), а также предметы для хобби и отдыха (23%). Востребованным вариантом являются и ювелирные украшения (18%). Кроме того, 17% респондентов хотят подарить избранникам одежду, обувь и аксессуары. Столько же опрошенных планируют порадовать партнеров подарочными сертификатами.

Менее популярными являются гаджеты и поездки за город – их собираются дарить по 7% от всех участников исследования. И только 6% опрошенных преподнесут избранникам алкоголь. "Среди интересных вариантов – билеты на балет, малосольные огурчики, антистресс-игрушка, инструменты для автомобиля и даже татуировка", – добавили в пресс-службе сервиса.



Среди опрошенных 55% состоят в браке. Вместе с тем 27% нашли свою половину, но не женаты и не замужем. "В этом году число россиян, состоящих в отношениях, увеличилось на 4% по сравнению с прошлым годом. Сердца 19% опрошенных пока свободны", – уточнили в "Авито".





пресс-служба сервиса "Авито" Из тех, кто состоит в паре, большая часть (71%) планирует праздновать 14 февраля. Те, кто не будет его отмечать, называли разные причины: большинство из них не считает этот день праздником, 12% признают только День Петра и Февронии, еще 7% убеждены, что День всех влюбленных – это маркетинговый ход бизнеса. А 8% ответили, что были бы рады, но отмечать 14 февраля не хочет их партнер.

Примечательно, что чем моложе опрошенные, тем активнее они планируют отметить 14 февраля. Например, в возрастной группе 18–25 лет праздновать намерены 80%, тогда как среди 46–55-летних поздравят друг друга только 58%. "Больше всего желающих отметить День святого Валентина в Москве и на Урале (по 77%). А наименее популярен этот праздник на Юге и на Кавказе – в этих регионах только 63% участников опроса, состоящих в отношениях, ответили, что будут отмечать День всех влюбленных", – говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что москвичи чаще остальных не готовы вступать в отношения с жителями других российских регионов. О такой позиции заявили 25% участников опроса из столицы. При этом петербуржцы чуть менее избирательны. Среди них 23% не хотят встречаться с иногородними.



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