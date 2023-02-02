Названа средняя стоимость букета роз в Москве ко Дню святого Валентина

Фото: Агентство "Москва"

Средняя стоимость букета роз в Москве ко Дню святого Валентина составит от 1 300 до 1 500 рублей. Об этом Агентству "Москва" рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"В среднем стоимость обычной розы – порядка 200 рублей. Букет из пяти роз будет стоить одну тысячу рублей. Если речь идет о букете, который аранжирован добавкой зелени, каких-то аксессуаров и красивой упаковкой, то это будет 1,3–1,5 тысячи рублей", – сообщила она.

Флорист предупредила, что хризантемы в 2023 году могут обойтись дороже, чем годом ранее. Это обусловлено сокращением их количества на рынке из-за ухода голландских производителей, ранее державших теплицы.

В качестве знака внимания на День святого Валентина подойдет букет из весенних цветов, например тюльпанов, сообщила Сафронова. Несмотря на то что их чаще всего дарят на 8 Марта, зимой они помогут создать хорошее настроение и подарят атмосферу тепла.

В свою очередь, психолог Ольга Крушельницкая призвала не делать в День святого Валентина подарки "с намеком". Неприятными подарками для партнера могут стать весы или книги по психологии отношений. Также специалист рекомендовала не дарить подарки с религиозным подтекстом и подарочные сертификаты на продукты или алкоголь.



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