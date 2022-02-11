Названы популярные подарки у россиян к 14 февраля

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Аналитики выяснили, что россияне чаще всего приобретают в качестве подарков вторым половинкам на День святого Валентина. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервиса "СберМаркет".
Так, в последнюю неделю перед праздником продажи косметики в России выросли на 5%. Чаще стали покупать шоколад и сладкие наборы – на 6%, а также раскраски по номерам – на 14%. В Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярная товарная категория последних дней – цветы. Жители Нижнего Новгорода отдают предпочтение подаркам в виде бокалов для вина, в Самаре чаще приобретают женскую косметику, а в Екатеринбурге – наборы конфет.
Помимо этого, увеличились продажи многих сопутствующих товаров, в частности для проведения досуга. Речь идет о пене и соли для ванн, свечах, противнях и формах для выпечки.
Что касается цветов, то москвичи и петербуржцы чаще заказывают цветы с доставкой на дом: аналитики полагают, что это обусловлено ритмом жизни в городах. Примечательно, что жители столицы стали тратить на букеты в среднем на 300 рублей меньше – 2 241 рубль против 2 530 рублей годом ранее. В Санкт-Петербурге траты, наоборот, слегка увеличились – до 685 рублей.
В "СберМаркете" также подсчитали среднюю стоимость набора продуктов для романтического ужина, который состоит из сырного фондю, ягод, взбитых сливок и конфет. В феврале текущего года он обойдется потребителям в 1 879 рублей.
Ранее в Ассоциации российских флористов спрогнозировали подорожание цветов почти на 10% к 14 февраля. Там объяснили, что в Россию цветы поступают из Европы, где широко отмечается День святого Валентина, поэтому в связи с праздником цены идут сразу завышенные.
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