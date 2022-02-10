В Ассоциации флористов спрогнозировали подорожание цветов к 14 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В этом году в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, цены на цветы подорожают почти на 10%, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
"Это ежегодная история, потому что День святого Валентина широко празднуется в Европе, а, как известно, большая их часть приходит к нам из Европы. Естественно, они перед праздником увеличивают цену, поэтому мы тоже получаем цветы по цене, которая выше, чем в обычные дни", – рассказала Сафронова Агентству "Москва".
По ее словам, традиционно популярным цветком на этот праздник остается красная роза. Средняя стоимость одного цветка будет варьироваться от 150 до 500 рублей.
"Помимо этого, есть французские розы, которые имеют удивительный парфюмерный запах – они, конечно, дороже", – добавила эксперт.
Ранее о подорожании цветов к 14 февраля рассказали и в Ассоциации "Теплицы России". Там отметили, что цветы могут подорожать минимум на 10–12%. Это вызвано проблемами с поставками из-за рубежа.
Отмечалось, что в основном это происходит из-за дорогих тарифов на авиаперелеты и высокой себестоимости производства цветов в Кении. Также проблемы с производством цветов наблюдаются и в Нидерландах из-за роста тарифов на газ. Там многие теплицы приостановили процесс выращивания до теплого сезона.
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