В России ожидается подорожание цветов к весенним праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, цветы могут подорожать минимум на 10–12%. Это вызвано проблемами с поставками из-за рубежа, сообщает "Российская газета".



В ассоциации "Теплицы России" рассказали, что в настоящее время цены в закупке импортной продукции выше примерно на 60%, чем в прошлом году.

"Действительно, мы видим подорожание в закупке. В основном это происходит из-за дорогих тарифов на авиаперелеты и высокой себестоимости производства цветов в Кении. Заказы на импорт из-за этого снизились в разы", – рассказала член ассоциации, исполнительный директор ТК "Подосинки" Ирина Земцова.

Она подчеркнула, что проблемы с производством цветов наблюдаются и в Нидерландах из-за роста тарифов газ. Там многие теплицы приостановили процесс выращивания до теплого сезона.

Земцова выразила мнение, что в ближайшее время импортные цветы будут поступать в Россию в меньших объемах и по высоким ценам. В частности, цветы подорожают к 8 марта.

Заместитель гендиректора компании "Розовый сад", член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко отметил, что в ассортименте отечественных срезанных цветов розы составляют 95%, герберы – 3%, хризантемы – 1%, на остальные позиции приходится примерно 1%.

Ранее аналитики "СберМегаМаркета" рассказали, что дарить подарки на 23 февраля и 8 марта планируют 81% опрошенных женщин и 75% мужчин. Согласно исследованию, россияне планируют потратить на подарки около 10 тысяч рублей. Больше всего мужчин хотят получить в подарок гаджеты (53%), ноутбуки и компьютеры (47%), товары для спорта и отдыха (37%), а также продукцию fashion-категории (35%).