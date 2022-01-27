Россиян предупредили о подорожании цветов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России ожидается традиционное подорожание цветов. Об этом предупредила советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова в беседе с РИА Новости.
По прогнозу специалиста, цены вырастут в феврале – марте. Подорожание составит от 1,5 до 3%.
"Если не будет новых экономических потрясений и нарушений цепочек поставок, то, учитывая восстановительный тренд на импорт, можно ожидать, что цветы в феврале – марте 2022 года подорожают не так сильно, как в прошлом году", – сообщила Разумова.
Эксперт объяснила, что максимальные цены на цветы фиксируются в марте, при этом рост стоимости начинается в феврале. Это обусловлено тем, что на последний месяц зимы выпадают праздники, обязательным атрибутом подарка на которые являются цветы.
Помимо прочего, росту цен способствует высокая доля импорта товара. В некоторых регионах данный показатель составляет 100%.
"Из-за пандемии за 11 месяцев 2020 года импорт цветов упал на 10,1% по сравнению с 2019 годом, во многом за счет падения поставок на 30–60% в период локдауна в марте – мае 2020 года. В 2021 году поставки цветов хоть и выросли на 4,3% по сравнению с 2020 годом, но уровня 2019 года так и не достигли", – заключила Разумова.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что удорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает производителей детского питания повышать цены.
Российское подразделение компании Fazer, входящей в топ-5 производителей хлебобулочных изделий, проинформировало торговые сети о планах повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Сообщалось, что со следующего месяца продукция компании подорожает на 16,5–30%.
До этого эксперты предупредили о возможном подорожании мяса птицы и яиц на фоне новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Ожидалось, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков.
В 2022 году вырастут цены на хлеб – Минсельхоз
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