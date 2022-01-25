Производитель багетов предупредил о повышении цен на хлеб в РФ

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Российское подразделение компании Fazer, входящей в топ-5 производителей хлебобулочных изделий, проинформировало торговые сети о планах повысить цены на свою продукцию с 1 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо директора по продажам ООО "Фацер" Анатолия Бренера.

Из документа следует, что со следующего месяца продукция компании подорожает на 16,5–30%.

Председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин заявил, что затраты пекарей за последние годы действительно серьезно выросли, тем не менее никаких предпосылок для того, чтобы повышать цены почти на треть, не было.

Ранее эксперты предупредили о возможном подорожании мяса птицы и яиц на фоне новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Ожидается, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это может грозить занесением болезней, снижением сохранности птицы и ростом себестоимости.