Россиян предупредили о возможном росте цен на красную икру

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Поставщики предупредили о росте цен на недорогую красную икру на 10%. При этом премиальные позиции могут подорожать в РФ на 20–30%, сообщает газета "Ведомости".

Причинами подорожания продукта стал его дефицит на рынке и увеличение стоимости перевозки из-за недостатка контейнеров. Помимо этого, Япония и Китай закупили больше российской икры из-за неудачной путины лососевых рыб.

По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, существенного роста цен на розничную икру не произойдет, поскольку спрос на нее после Нового года падает, а перед праздниками продается около половины годовых объемов.

Фомин подчеркнул, что фактические продажи остановились и возобновятся ближе к Масленице, 23 Февраля и 8 Марта. При этом, по словам экспертов, резкий скачок цен на икру ограничен спросом и покупательской способностью россиян.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов, что польза от красной икры будет только в том случае, если съедать ее не больше 2–3 чайных ложек в день. Специалист предупредил, что продукт содержит много соли и консервантов, что может нанести вред организму.

