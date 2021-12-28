Эксперт назвал способ проверить красную икру на подлинность

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Маркетолог Владимир Козлов рассказал, как можно проверить красную икру на подлинность.
"Всегда нужно проверять, брать с собой чеки, оставлять за собой возможность вернуть товар, если он будет некачественным, потому что один из самых простых вариантов проверить – растворить икринку в горячей воде. Подделка просто растает", – приводятся слова Козлова на сайте "Мир 24".
Специалист отметил, что икру стали подделывать очень бессовестно, поэтому покупать этот продукт нужно только в проверенных местах.
Козлов рекомендовал приобретать продукты для новогоднего стола в крупных супермаркетах, которые чаще всего следят за качеством товара.
Ранее член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева предостерегла россиян от покупки красной икры у частных лиц. По ее мнению, большая часть этой продукции добыта браконьерами, которые нарушили закон и нанесли вред окружающей среде.
В этом случае у рыбы берут только икру, а саму ее выбрасывают. В результате рыба гниет, появляются мухи и инфекции.
Телезрителям дали советы по выбору икры
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