Гастроэнтеролог назвал полезную дозу красной икры

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Польза для организма будет только в том случае, если съедать не больше 2–3 чайных ложек икры в день. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Сергея Логинова.
Специалист предупредил, что чрезмерное потребление красной икры может негативно сказаться на здоровье человека. Дело в том, что продукт содержит много соли и консервантов.
Врач посоветовал покупать слабосоленую икру без консервантов. Это будет полезно как для детей, так и для взрослых. При этом Логинов добавил, что красная икра – аллергенный продукт, поэтому перед добавлением ее в детский рацион нужно проконсультироваться с педиатром. Однако гастроэнтеролог не советовал давать икру детям до трех лет.
Логинов также подчеркнул, что в красной икре есть много полезных веществ: фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты. Он добавил, что засолка икры сохраняет ее свежесть, а также полезные и вкусовые свойства, тогда как заморозка убивает витамины B и E.
Ранее специалисты Роскачества обнаружили в 81% образцах красной икры кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты. По словам специалистов, за четыре года количество красной икры, нарушающей обязательные требования безопасности, увеличилось с 31 до 81%.
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