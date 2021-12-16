В Роскачестве заявили об ухудшении качества красной икры

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Кишечную палочку, опасные микроорганизмы и консерванты обнаружили в 81% образцах красной икры. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

По словам специалистов, за четыре года количество красной икры, нарушающей обязательные требования безопасности, увеличилось с 31 до 81%.

Специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в продукции 15 торговых марок, превышение уровня микробной обсемененности – в шести образцах и опасный консервант уротропин – в двух.

"Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов", – отметили эксперты.

Специалисты уточнили, что также в некоторой продукции был выявлен краситель, который может негативно повлиять на активность и внимание детей.

В организации подчеркнули, что качество продукта в том числе зависит от условий контракта. Если они жесткие, то микробиология проверяется и со стороны образца, и со стороны торговой сети.

Среди причин плохого качества икры замруководителя Роскачества Елена Саратцева назвала развитие интернет-торговли. По ее словам, в супермаркете человек видит условия хранения икры, однако узнать особенности хранения на складе интернет-магазина невозможно.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева предостерегла россиян от покупки красной икры у частных лиц. По ее мнению, большая часть этой продукции добыта браконьерами, которые нарушили закон и нанесли вред окружающей среде. В этом случае у рыбы берут только икру, а саму ее выбрасывают. В результате рыба гниет, появляются мухи и инфекции.

