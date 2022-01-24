В России могут подорожать мясо птицы и яйца – СМИ

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В России могут подорожать мясо птицы и яйца из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Об этом сообщает "Коммерсант".
Глава консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это может грозить занесением болезней, снижением сохранности птицы и ростом себестоимости.
По данным УК "Траст – Птицеводческие активы", тушка бройлера к концу текущего месяца может подорожать на 6–8 рублей за килограмм.
В конце 2021 – начале 2022 года цены на яйца пересекли отметку в 40 рублей за штуку из-за закрытия Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из ФРГ, Нидерландов и Франции.
Ранее поставщики предупредили о росте цен на недорогую красную икру на 10%. При этом премиальные позиции могут подорожать в РФ на 20–30%. Причинами подорожания продукта стали его дефицит на рынке и увеличение стоимости перевозки из-за недостатка контейнеров.
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