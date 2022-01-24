Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

09:40

В России могут подорожать мясо птицы и яйца – СМИ

экономика еда

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

В России могут подорожать мясо птицы и яйца из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Об этом сообщает "Коммерсант".

Глава консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это может грозить занесением болезней, снижением сохранности птицы и ростом себестоимости.

По данным УК "Траст – Птицеводческие активы", тушка бройлера к концу текущего месяца может подорожать на 6–8 рублей за килограмм.

В конце 2021 – начале 2022 года цены на яйца пересекли отметку в 40 рублей за штуку из-за закрытия Россельхознадзором поставок инкубационных яиц из ФРГ, Нидерландов и Франции.

Ранее поставщики предупредили о росте цен на недорогую красную икру на 10%. При этом премиальные позиции могут подорожать в РФ на 20–30%. Причинами подорожания продукта стали его дефицит на рынке и увеличение стоимости перевозки из-за недостатка контейнеров.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать