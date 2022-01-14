Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в России в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Согласно подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены, включая и цены на продукты в России в прошлом году, выросли на четверть, однако ситуация не изменится к лучшему и в 2022 году, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за год больше всего цена увеличилась на растительное масло и зерновые. Злаковые примерно прибавили 27%, это максимум с 2012 года. Одной из причин такого подорожания продуктов стало то, что производство не успевало за потреблением.
"Пандемия разорвала связи между странами, дешевой рабочей силы не хватает, затраты на транспортировку и логистику растут", – пояснила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
По словам эксперта, также среди причин подорожания продуктов питания – плохая погода, которая повлияла на объем и качество урожая, и сокращение поголовья скота.
Известно, что в зимний и осенний сезоны продают много импортных овощей и фруктов, стоимость которых напрямую зависит от инфляции в странах-производителях, расходов на перевозки и курса валют.
Однако ввиду роста цен в мире на продукты российские производители расширяют экспорт в ущерб внутреннему рынку.
Под угрозой подорожания в 2022 году останется наиболее востребованный товар, так как спрос на него никогда не падает. И среди таких товаров – зерновые культуры, продукция животноводства и овощи, отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrad Марк Гойхман.
"Из-за перебоев с поставками комплектующих высока вероятность существенного подорожания электроники, бытовой техники, автомобилей", – добавил экономист.
При этом, как прогнозируют эксперты, в России продовольственная инфляция все же не превысит показатель 2021 года: будет менее 10%. А общая потребительская упадет до 5,5–6,5%.
Ранее сообщалось, что в России рост цен на некоторые продукты, согласно данным аналитиков, в ближайшее время должен замедлиться. Торговые сети согласились ограничить наценки на некоторые товары.
Кроме того, в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.
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