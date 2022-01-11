Экономист призвал россиян не бояться введения продуктовых карточек

Фото: depositphotos/nvl-3

Россиянам не следует бояться возможного введения продуктовых карточек, считает экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Эксперт считает, что введение продуктовых карточек возможно в случае ускорения роста цен. Другим вариантом развития событий может стать субсидирование производства со стороны государства.

При этом Гринберг обратил внимание, что такая практика применяется во многих странах мира. В частности, продуктовые карточки используются в США.

"У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка – это позор", – выразил позицию экономист.

Ранее в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

До этого Союз потребителей России выступил с инициативой ввести социальные продовольственные карточки для нуждающихся, которые получают жилищные субсидии. Таким гражданам предлагалось ежемесячно перечислять в среднем три тысячи рублей, которые будет разрешено тратить исключительно на продовольствие отечественного производства.