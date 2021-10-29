Минэкономразвития РФ предлагает ввести продовольственную помощь малоимущим – СМИ

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Минэкономразвития РФ предлагает ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. Об этом со ссылкой на близкие к министерству источники сообщает газета "Известия".
По информации издания, в ведомстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально-значимые товары отечественного производства.
На заседании правительства в середине октября российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры кабмина по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.
Как пишет газета, Минэкономразвития сформулировало несколько инициатив для сводного с Минсельхозом и Минпромторгом доклада.
Помимо продовольственной помощи малоимущим, он также включает в себя создание отдельного законопроекта, направленного на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки, ликвидацию административных барьеров, мешающих аграриям получать помощь государства.
"Проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства. <...> Включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки. <...> Развивать фермерские ярмарки выходного дня", – приводит издание пункты из доклада.
Ожидается, что в правительство документ могут направить уже к 1 ноября, сейчас он находится на этапе подготовки.
Ранее Союз потребителей России выступил с инициативой ввести социальные продовольственные карточки для нуждающихся, которые получают жилищные субсидии. Таким гражданам предлагалось ежемесячно перечислять в среднем три тысячи рублей, которые будет разрешено тратить исключительно на продовольствие отечественного производства.
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