В Совфеде назвали преждевременным шагом введение сертификатов для бедных

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал Москве 24, насколько необходимо вводить в России специальные сертификаты для бедных.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести в стране продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих граждан. Предполагается, что номинальная его стоимость составит 30 процентов от прожиточного минимума.
По мнению Рязанского, на данный момент взятый курс на повышение уровня доходов населения имеет иной подход.
"Он связан с выплатами семьям с детьми, это мы видим по многим инициативам президента. Именно такой тренд прослеживается в решении вопроса повышения доходов", – подчеркнул сенатор.
Кроме того, представитель Совфеда считает, что в стране продолжает развиваться тема, связанная с социальными контрактами.
Собеседник Москвы 24 пояснил, что для увеличения доходов населения будут применяться другие механизмы. В частности, повышение МРОТ, повышение прожиточного минимума, индексация пособий, детские выплаты, повышение пособий по безработице, поиск новых форм трудоустройства и другие, добавил он.
"Многие попытки продовольственных сертификатов у нас до этого были, многие страны используют такую продовольственную помощь, когда на эти деньги можно купить только продовольствие и лекарства. Идея понятна, но у нас она пока как-то не приживается", – заключил Рязанский.
Ранее президент РФ назвал целесообразным проработку введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих. По мнению Путина, данная инициатива имеет как свои плюсы, так и некоторые недостатки, которые необходимо доработать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: