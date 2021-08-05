В Совфеде назвали преждевременным шагом введение сертификатов для бедных

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал Москве 24, насколько необходимо вводить в России специальные сертификаты для бедных.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести в стране продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих граждан. Предполагается, что номинальная его стоимость составит 30 процентов от прожиточного минимума.

По мнению Рязанского, на данный момент взятый курс на повышение уровня доходов населения имеет иной подход.

"Он связан с выплатами семьям с детьми, это мы видим по многим инициативам президента. Именно такой тренд прослеживается в решении вопроса повышения доходов", – подчеркнул сенатор.

Кроме того, представитель Совфеда считает, что в стране продолжает развиваться тема, связанная с социальными контрактами.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Эти средства по соцконтракту должны помочь людям выйти на рубеж самообеспечения. То есть не ждать пособий, а именно решать проблему за счет малого бизнеса и подсобного хозяйства. Я думаю, что пока рано развивать тему сертификатов, я пока в это не очень верю.

Собеседник Москвы 24 пояснил, что для увеличения доходов населения будут применяться другие механизмы. В частности, повышение МРОТ, повышение прожиточного минимума, индексация пособий, детские выплаты, повышение пособий по безработице, поиск новых форм трудоустройства и другие, добавил он.

"Многие попытки продовольственных сертификатов у нас до этого были, многие страны используют такую продовольственную помощь, когда на эти деньги можно купить только продовольствие и лекарства. Идея понятна, но у нас она пока как-то не приживается", – заключил Рязанский.

Ранее президент РФ назвал целесообразным проработку введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих. По мнению Путина, данная инициатива имеет как свои плюсы, так и некоторые недостатки, которые необходимо доработать.