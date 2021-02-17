Путин оценил идею ввода продовольственных сертификатов для малоимущих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин признал целесообразность проработки введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих.

Комментируя соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, президент отметил, что ранее уже обсуждал этот вопрос с политиком.

"И в правительстве я поручал поговорить на эту тему", – заявил Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций.

По его мнению, данная инициатива имеет и плюсы, и некоторые недостатки, которые необходимо доработать.

"Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно", – сказал Путин.

Жириновский, в свою очередь, отметил, что практика введения таких сертификатов присутствует в том числе и в странах-лидерах. По его словам, выдача сертификата на один месяц могла бы помочь нуждающимся купить необходимый набор товаров.

"У нас есть люди малоимущие, в магазинах много товаров, завались, но дороговато", – отметил лидер ЛДПР.

Ранее в Счетной палате РФ заявили, что введение продовольственных сертификатов рассматривается как одна из мер соцпомощи нуждающимся россиянам. По словам директора департамента Счетной палаты Ольги Самариной, подобные сертификаты нужны, чтобы малообеспеченные семьи сами выбирали, какие продукты получить. Также она отметила, что такая соцпомощь не может восприниматься как следствие провальной социальной политики.