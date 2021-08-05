В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предложили ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале одного из авторов законопроекта, главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Согласно инициативе, такой сертификат должен выдаваться малоимущим семьям и гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума. Также он может предоставляться людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Предполагается, что номинальная стоимость сертификата составит 30 процентов от прожиточного минимума. Воспользоваться им можно будет в магазинах и аптеках, которые заключат договор с местными властями.
Ранее в Счетной палате РФ заявили, что введение продовольственных сертификатов рассматривается как одна из мер соцпомощи нуждающимся россиянам. По словам директора департамента Счетной палаты Ольги Самариной, подобные сертификаты нужны, чтобы малообеспеченные семьи сами выбирали, какие продукты получить.
Также она отметила, что такая соцпомощь не может восприниматься как следствие провальной социальной политики.
В Госдуме предложили ввести продовольственные сертификаты по всей России
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