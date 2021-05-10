Певцов: Необходимо ввести базовый доход и продуктовые карты для малоимущих россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Властям следует обратить внимание на рост цен на основные продукты питания, а также обеспечить безусловный базовый доход всем гражданам, уверен народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов.
"Надо ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина России. В нашей богатой стране никто не должен умирать от голода. Никто не должен выбирать, что купить: или хлеб, или лекарства. Эта фиксированная денежная сумма от государства гарантирует минимальный уровень потребления товаров и услуг", – приводит слова Певцова Агентство "Москва".
Он обратил внимание на то, что россияне стали на 30–60% реже покупать овощи и фрукты; хлеб – на 40%; мясо – на четверть. Таким образом, борьбу с бедностью необходимо продолжать.
По данным опросов ВЦИОМ, в топ-3 главных страхов россиян по-прежнему входит вариант: "Станут слишком дорогими привычные товары, не сможем их больше покупать". От 60 до 70% опрошенных считают такой сценарий крайне вероятным.
Помимо введения базового дохода, общественный деятель считает необходимым ограничить экспорт продовольствия и ввести продуктовые карты для малоимущих.
Ранее президент РФ Владимир Путин оценил идею ввода продовольственных сертификатов для малоимущих. Он отметил, что над этим стоит подумать, однако такие сертификаты более актуальны были в разгар пандемии.
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