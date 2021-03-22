Эксперты рассказали, как сделать продукты доступнее для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нужно бороться не с ценами в российских магазинах, а с затяжным падением реальных доходов россиян, уверены опрошенные News.ru эксперты.

Все более востребованными у россиян становятся магазины низких цен и товары экономсегмента. Количество первых за последние три года увеличилось на 25%.

Эксперты отмечают, что рост цен на продукты опережает инфляцию, при этом потребитель с каждым годом становится беднее. Президент, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов уверен, что механизмы поддержки нуждающихся групп населения давно существуют.

"Если говорить не про экономику, а про людей, то нужно заниматься поддержкой населения. Организовать, к примеру, прямые выплаты нуждающемуся населению – это было бы абсолютно правильно", – сказал эксперт.

Он отметил, что такая система все-таки подразумевает ограничения. Например, запрет на покупку алкоголя и табака.

Карпов напомнил, что подобные меры правительство обсуждает как минимум последние пять лет, но финансирование так и не было выделено.

Эксперт уверен, что цены в магазинах соответствуют рыночной конъюнктуре и неверно говорить, что торговые сети пытаются нажиться на потребителях.

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предлагает обратиться к зарубежному опыту: он привел в пример программу SNAP в США (продуктовые карточки для покупки еды малоимущими), а также "социальные супермаркеты" с членской системой в Великобритании. Еще один вариант – прямые адресные дотации при выполнении ряда условий.

Он уверен, что подобные практики можно адаптировать на российскую почву и в дальнейшем успешно применять.

Ранее аналитики заявляли о подорожании сахара в РФ. В прошлом году увеличение цены было связано с небольшим урожаем сахарной свеклы, однако сейчас рост наблюдается на фоне стабильно высокого производства.