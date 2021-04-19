Дмитрий Певцов призвал повернуть вспять пенсионную реформу

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Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов обсудил с руководством Партии пенсионеров, как перевести принципы социального государства, которые закреплены в Конституции РФ, в реальные механизмы защиты граждан.

По его словам, сначала необходимо повернуть вспять непродуманную пенсионную реформу. На данный момент она оставляет гражданам мифический "возраст дожития". Еще одним важным вопросом защиты россиян, по мнению Певцова, является бесплатное здравоохранение.

"Мы выдержали эпидемию благодаря героизму медработников. И еще потому, что наше здравоохранение сумело в какой-то мере пережить оптимизацию отрасли. Однако пандемия высветила проблему острой нехватки узких специалистов", – отметил Певцов.

Он также добавил, что на самом деле по полису ОМС горожане месяцами ждут очереди на прием у узких специалистов. В итоге те, у кого есть деньги, выбирают платные клиники, а остальные зачастую не дожидаются помощи. В качестве решения проблемы Певцов предложил не просто разработать, но и срочно внедрить жесткие нормативы по числу медиков узких специальностей.

Ранее народный артист России предложил отменить пенсионную реформу и вернуть пенсионный возраст к границе 55 и 60 лет. По словам актера, многие просто не доживают до заслуженного отдыха.