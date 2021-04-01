Дмитрий Певцов предложил ставить на учет мигрантов для предотвращения въезда преступников

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Мигрантов, въезжающих в Россию, необходимо ставить на учет с обязательным сбором биометрических данных. Такое мнение высказал народный артист России Дмитрий Певцов.

Он убежден, что подобная мера позволит предотвратить повторный въезд в страну иностранцев, которые ранее уже были осуждены, а сейчас используют поддельные документы.

"Пора поставить вопрос ребром – необходимо обезопасить Россию от потока мигрантов-преступников. Следует в обязательном порядке брать у трудовых мигрантов, въезжающих в нашу страну, отпечатки пальцев и образцы биоматериалов. В случае если кто-то совершит преступление и будет выдворен из России, то не сможет больше вернуться под другим именем, по подложным документам", – уточнил Певцов.

Ранее сообщалось о скором окончании принудительного лечения няни Гюльчехры Бобокуловой, убившей в 2016 году четырехлетнюю девочку, за которой она должна была присматривать.

Няня ходила по улице с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала окружающим, пока ее не задержали у входа в метро.

Позднее президент Федерации мигрантов Вадим Коженов допустил, что Бобокулова сможет вернуться в Россию, используя поддельные документы.