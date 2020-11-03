В Москве задержали участников ОПГ, легализовавших более 10 тыс мигрантов

Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ и полиция задержали в Москве 8 участников ОПГ по изготовке поддельных документов. Об этом сообщили в управлении силового ведомства.

"В рамках возбужденного следственным отделом СУ по ВАО ГУ МВД России по городу Москве уголовного дела установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы", – рассказали ТАСС в УФСБ.

Преступная группа с распределенными между участниками ролями вела свою деятельность с 2015 года. В результате в РФ были легализованы более 10 тысяч мигрантов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ за год предотвратили пять терактов в Центральной России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, всего правоохранители помешали восьми преступлениям террористического характера.

