Эксперты поддержали предложение Певцова вернуть в экономику "пятилетки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор экономических наук, профессор Евгений Гонтмахер поддержал предложение народного артиста РФ Дмитрия Певцова вернуться к государственному экономическому планированию в противовес неопределенности рыночной экономики.
По словам актера, такой подход необходим для успешного развития страны и экономического рывка.
"Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает", – отметил Певцов.
По мнению Гонтмахера, в РФ нужно увеличить долю предпринимателей до 50%. Кроме того, экономист, руководитель подразделений Минсельхоза РСФСР Галина Козловских разделяет позицию Певцова о возврате к "пятилеткам". Она считает, что планирование развития экономики государству необходимо.
"Сегодня наша экономика больше похожа на странника, который бредет, куда вздумается. Рыночная экономика смела все, но, как оказалось, сама она регулировать ничего не может. Необходимо искать пути соединения плановой и рыночной экономик", – рассказала Козловских.
Как отметил Певцов, необходимо вернуть "пятилетки", а также обеспечить четкую связь власти с гражданами, своевременно знакомить с планами и результатами их выполнения.
Ранее народный артист России предложил отменить пенсионную реформу и вернуть пенсионный возраст к границе 55 и 60 лет. По словам актера, многие просто не доживают до заслуженного отдыха.
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