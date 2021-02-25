Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Союз потребителей России предложил ввести социальные продовольственные карточки для нуждающихся граждан, которые получают жилищные субсидии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

Жилищные субсидии получают граждане, у которых доля платежей за жилищно-коммунальные услуги в семейном доходе занимает от 22% и более в соответствии с федеральным критерием. По данным Росстата, таких семей в 2019 году насчитывалось около трех миллионов (5,3% от всех семей).

Союз потребителей предлагает ежемесячно перечислять таким семьям в среднем три тысячи рублей, которые будет разрешено тратить исключительно на продовольствие отечественного производства. Общие затраты на реализацию проекта составят не более 9 миллиардов рублей в месяц, или 81 миллиард рублей до конца 2021 года, если начать выплаты с 1 апреля.

На прошлой неделе Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций признал целесообразность проработки введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих. По его мнению, данная инициатива имеет и плюсы, и некоторые недостатки, которые необходимо доработать.

Ранее в Счетной палате заявили, что введение продовольственных сертификатов рассматривается как одна из мер соцпомощи нуждающимся россиянам. По словам директора департамента Счетной палаты Ольги Самариной, подобные сертификаты нужны, чтобы малообеспеченные семьи сами выбирали, какие продукты получить.

В Минпромторге также предложили оказывать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, нуждающимся гражданам можно было бы ежемесячно перечислять фиксированную сумму на покупку отечественных продуктов питания.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечается во II квартале года – падение составило 7,9%. При этом цены на продукты в России в январе этого года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что является наибольшим показателем за последние пять лет.