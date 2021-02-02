Кабмин не планирует вводить в России продкарточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ не рассматривает введение такой меры поддержки граждан, как продовольственные карточки. Об этом сообщает ТАСС.

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", – заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

По словам специалиста, в кабмине рассматривают возможность реализации долгосрочных мер, которые могли бы помочь бороться с бедностью граждан.

Минпромторг ранее предложил оказать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку. Согласно докладу, который подготовил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, нуждающимся гражданам можно было бы ежемесячно перечислять фиксированную сумму на покупку отечественных продуктов питания.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечается во II квартале года – падение составило 7,9% (8,4% согласно предыдущей оценке).

