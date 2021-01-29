Реальные доходы россиян упали на 3,5% в 2020 году

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Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5 процента по сравнению с 2019 годом, говорится в материалах Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы населения – это доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее), скорректированные на инфляцию.

Так, в I квартале доходы россиян росли на 1 процент в годовом выражении(предыдущая оценка – 0,7 процента), во II квартале – упали на 7,9 процента (8,4 процента), в III квартале – на 5,3 процента (4,8 процента), в IV – на 1,7 процента.

По данным Росстата, реальные зарплаты в России в ноябре 2020 года увеличились на 0,2 процента по сравнению с ноябрем 2019 года. За январь – ноябрь 2020 года зарплаты выросли на 2,2 процента по сравнению с показателем предыдущего года.

При этом в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6 процента по сравнению с сентябрем 2019 года и составила 49 тысяч 274 рубля. За январь – ноябрь среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,5 процента.

В то же время численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января – сентября 2020 года достигла 19,6 миллиона человек (13,3 процента от всего населения). Годом ранее показатель составлял 19,2 миллиона человек (13,1 процента).

Ранее стало известно, что правительство потратит свыше 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности в России. Такие данные приводятся в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ".