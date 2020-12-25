Правительство выделит свыше 15 трлн рублей на снижение уровня бедности

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Правительство потратит свыше 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности в России. Такие данные приводятся в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ".
Известно, что сумма покрывает 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Она также составляет 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ.
В документе заявляется, что достижение национальных целей происходит в рамках 992 мероприятий национальных и федеральных проектов, а также государственных программ. Кроме того, уровень бедности позволит снизить комплекс масштабных мер.
"Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 процентных пункта от уровня бедности и реальных располагаемых доходов до введения мер", – отмечается в анализе.
Как передает ТАСС, дополнительные денежные пособия семьям с детьми снизят дефицит доходов населения на 6,7%. В этом случае бедность снизится на 1,99 процентных пункта. Рост реальных располагаемых доходов населения составит 0,82 процентных пункта.
В докладе Счетной палаты утверждается, что за период с 2014 по 2018 годы доля объема социальных выплат для малоимущих семей показала уровень в 22–26%.
"19–20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода", – утверждается в анализе.
Добавляется, что пандемия COVID-19 негативно скажется на достижении национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности.
Ранее в России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. В Общественной палате назвали недопустимым повышение цен на базовые продукты в условиях снижения зарплат и роста безработицы.
В России предложили ввести карточки на продукты
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