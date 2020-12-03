Экономисты оценили темпы восстановления доходов россиян в следующем году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала, что в следующем году не стоит ожидать быстрого восстановления доходов российских граждан. Об этом сообщает РБК.
Как уточнила Орлова, после пятипроцентного спада из-за пандемии в 2021 году доходы россиян увеличатся только на 2%. Она считает, что восстановиться данный показатель сможет только к концу 2022 года.
Аналогичное мнение у директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой. По ее утверждению, предпосылок для скорого восстановления нет. Динамика объясняется тем, что произошло сильное падение, после которого в 2021 году можно ждать только стагнацию реальных доходов, считает эксперт.
Кризис 2020 года привел к резкому спаду реальных располагаемых доходов населения. Согласно информации Росстата, их сокращение за девять месяцев составило 4,3% в годовом выражении.
Акиндинова обратила внимание, что из-за ситуации с коронавирусом была подавлена экономическая активность. Таким образом, в следующем году доходы соотечественников не смогут восстановиться в полном объеме.
По итогам этого года реальные располагаемые денежные доходы снизятся на 3-3,5% в годовом выражении. При этом в 2021 году их рост будет в пределах 1,5%, прогнозирует руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Он заметил, что провал 2020 года получится перекрыть только к концу 2022 года.
Ранее первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко выступила за добавление новых позиций в единый квалификационный справочник профессий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: