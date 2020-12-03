Экономисты оценили темпы восстановления доходов россиян в следующем году

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Экономист Альфа-банка Наталия Орлова рассказала, что в следующем году не стоит ожидать быстрого восстановления доходов российских граждан. Об этом сообщает РБК.

Как уточнила Орлова, после пятипроцентного спада из-за пандемии в 2021 году доходы россиян увеличатся только на 2%. Она считает, что восстановиться данный показатель сможет только к концу 2022 года.

Аналогичное мнение у директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой. По ее утверждению, предпосылок для скорого восстановления нет. Динамика объясняется тем, что произошло сильное падение, после которого в 2021 году можно ждать только стагнацию реальных доходов, считает эксперт.

Кризис 2020 года привел к резкому спаду реальных располагаемых доходов населения. Согласно информации Росстата, их сокращение за девять месяцев составило 4,3% в годовом выражении.

Акиндинова обратила внимание, что из-за ситуации с коронавирусом была подавлена экономическая активность. Таким образом, в следующем году доходы соотечественников не смогут восстановиться в полном объеме.

По итогам этого года реальные располагаемые денежные доходы снизятся на 3-3,5% в годовом выражении. При этом в 2021 году их рост будет в пределах 1,5%, прогнозирует руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Он заметил, что провал 2020 года получится перекрыть только к концу 2022 года.

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