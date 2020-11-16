Эксперт спрогнозировала появление счастливых специалистов из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские школьники стали чаще думать о выборе специальности и более тщательно изучать этот вопрос. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на председателя комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталью Кравченко.

По ее словам, во время пандемии коронавируса люди несколько иначе взглянули на онлайн-платформы, и если раньше школьники использовали цифровое пространство для развлечений, то теперь ребята проявляют большой интерес к вопросу профессиональной ориентации.

Кравченко пояснила, что дети сейчас активно ищут новую информацию о популярных и актуальных профессиях, они хотят быть полезными, пандемия мотивировала школьников анализировать свои действия, интересы.

"Такой запрос на осмысленный выбор жизненного пути у детей должен привести к тому, что в России появится больше счастливых специалистов своего дела. Ведь, когда ты любишь то, что делаешь, это уже другой уровень профессиональных кадров и качества жизни в целом", – поделилась эксперт.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил организовать дополнительные занятия для выпускников 11-х классов. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.