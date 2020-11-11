Для поступающих в вузы предложили организовать дополнительные занятия

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Фото: ппортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил организовать дополнительные занятия для выпускников 11-х классов после стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает RT.
Соответствующее письмо направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Парламентарий отмечает, что многие школы временно перевели учеников на дистанционку на фоне ежедневного роста случаев COVID-19. Среди них оказались и учащиеся 11-х классов. Сухарев подчеркнул, что речь идет о выпускниках, для которых этот учебный год будет решающим в плане подготовки к поступлению в вузы.
Также Сухарев напомнил, что около половины школьников стали лучше относиться к очному обучению после введения дистанционного формата. Около трети учащихся считают, что при очном обучении педагоги преподают материал в более доступной и легко усваиваемой форме.
В связи с этим он попросил ввести дополнительные бесплатные очные занятия по тем предметам, которые школьники планируют сдавать в качестве вступительных испытаний в вузы.
В центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ стартует онлайн-курс по русскому языку. Участники вспомнят основные правила орфографии и пунктуации. Уроки будет проводить доцент факультета журналистики МГУ. Каждую субботу в 15:00 он будет давать участникам практические и теоретические знания.
Первое занятие "Тире и двоеточие" пройдет 14 ноября. Слушателям расскажут и правилах постановки тире, двоеточия и запятых. Также преподаватель расскажет об интересных фактах о пунктуации.
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