ВДНХ запускает бесплатные онлайн-занятия по русскому языку

08:45
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ стартует онлайн-курс по русскому языку, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
С помощью курса участники вспомнят основные правила орфографии и пунктуации. Уроки будет проводить доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Каждую субботу в 15:00 он будет давать участникам практические и теоретические знания.
Первое занятие "Тире и двоеточие" пройдет 14 ноября. Слушателям расскажут и правилах постановки тире, двоеточия и запятых. Также преподаватель расскажет об интересных фактах о пунктуации.
Следующий онлайн-урок состоится 21 ноября. В этот день участники поговорят об однородных членах предложения. Слушатели научатся определять сочинительные союзы и разберут возможные варианты пунктуации при однородных членах предложения.
Третий урок "Безударная гласная в корне слова" пройдет 5 декабря. Про употребление знаков препинания при причастном и деепричастном оборотах лектор расскажет 12 декабря. Заключительное занятие состоится 26 декабря, во время него участники поговорят о сравнительных оборотах в предложениях. Уроки будут транслироваться на официальных страницах ВДНХ.
В октябре для учителей русского языка и литературы прошла онлайн-конференция "ММСО. Пушкин". Она собрала порядка 20 тысяч учителей русского языка и литературы, методистов и управленцев со всей России. На мероприятии обсудили опыт открытого образования и активного использования цифровых инструментов, персонализацию обучения, а также рассмотрели филологию.
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