Онлайн-конференция для учителей русского языка и литературы состоится 15–16 октября

15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 15 по 16 октября в режиме онлайн будет проходить онлайн-конференция "ММСО. Пушкин". Она соберет порядка 20 000 учителей русского языка и литературы, методистов и управленцев со всей России.
На мероприятии обсудят опыт открытого образования и активного использования цифровых инструментов, персонализацию обучения, а также рассмотрят филологию не только как самый массовый предмет ЕГЭ.
"Она (филология) не только про то, что хотел сказать автор, и вставку пропущенных букв, но и форма жизни языка, который, по словам Чуковского, живой как жизнь", – сказано в сообщении.
Целью конференции организаторы определили знакомство сообщества словесников с современными платформами и инструментами, а также с нелинейными вариантами обработки материала.
Кроме этого, в ходе деловой программы участники конференции обсудят цифровую педагогику, вопросы профессионального развития учителя-словесника, а также международный опыт преподавания словесности.
Предусмотрены встречи с авторами российских порталов "Национальный корпус русского языка", "Тотальный диктант", "Полка", "Живые страницы".
Принять участие в конференции можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Ранее сообщалось, что в столице в формате онлайн стартовал молодежный форум "Наследние". Его участниками стали около сотни студентов 10 ведущих вузов Москвы, среди которых МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС при президенте РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова и другие.
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