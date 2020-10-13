Московский фестиваль прессы состоится в онлайн-формате

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Московский фестиваль прессы (#PressFestOnline) пройдет с 15 по 17 октября в онлайн-формате. Сообщается, что мероприятие Союза журналистов Москвы и Союза предприятий печатной индустрии пройдет при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы.
Программа фестиваля включает в себя паблик-токи, встречи с писателями и образовательные квесты. Анонсированные мероприятия подходят для широкого круга читателей. Помимо этого, для студентов и школьников предусмотрен образовательный контент в виде мастер-классов по журналистике, цифровой грамотности и новым медиа.
Приглашенные гости расскажут об адаптации в новой реальности медиа, а также о том, как журналистика и другие формы коммуникации работают в период пандемии коронавируса. Анонсировано появление председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, руководителя проекта "Планёрка" Александра Литвинова и других специалистов.
На фестивале будут представлены акции книжных магазинов и льготные подписки на периодические печатные издания. Подробная программа культурного события размещена на официальном сайте и в социальных сетях.
В Москве ранее представили программу онлайн-мероприятий НКО на ближайшую неделю. На все лекции и семинары разных благотворительных и социальных проектов требуется предварительная регистрация.
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