В Москве представили программу онлайн-мероприятий НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские некоммерческие организации (НКО) подготовили новую программу онлайн-мероприятий на предстоящую неделю. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
На 13 октября запланирован семинар фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". С 11:00 психолог Татьяна Панюшева объяснит, какие трудности возникают в общении родителей и приемных детей и как их преодолевать. Для участия требуется регистрация.
Еще одна программа для родителей – встречи онлайн-группы психологической поддержки от благотворительного фонда "Свет в руках". Эксперты окажут помощь семьям, которые потеряли ребенка. Посещение также возможно по регистрации.
Также 13 октября пройдет вебинар по теме социального волонтерства. В 19:00 в видеоконференции через Zoom эксперты расскажут о собственном опыте и подскажут, в какие добровольческие сообщества можно обратиться. Ссылку для подключения отправят за час до начала трансляции, но необходимо перед этим зарегистрироваться.
В среду, 14 октября, в онлайн-формате состоится Международный благотворительный фестиваль "Белая трость". Выступления детей с нарушениями зрения прозвучат в прямом эфире на радио Всероссийского общества слепых.
На 15 октября запланирован онлайн-урок доброты для школьников. Его организуют представители команды #Всегдачеловек в организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Они расскажут детям о благотворительности и способах социальной поддержки.
Ранее стало известно, что в октябре в Москве проведут серию бесплатных вебинаров уже непосредственно для сотрудников НКО. Занятия будут посвящены правовым аспектах деятельности таких организаций.
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