Для сотрудников НКО проведут серию бесплатных вебинаров в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках образовательного проекта "НКО Лаб" специалисты проведут серию бесплатных вебинаров в октябре, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, сотрудникам НКО расскажут о правовых аспектах деятельности некоммерческих организаций.

"Юристы-практики познакомят участников с правовыми основами работы НКО, расскажут, как правильно оформить трудовые и гражданско-правовые отношения, когда нужно сдавать отчетность в налоговую службу и другие инстанции", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Она уточнила, что первый вебинар, посвященный правовым основам деятельности НКО и волонтерских организаций, пройдет 6 октября.

8 октября юрист рассмотрит особенности оформления трудовых правоотношений с сотрудниками НКО.

14 октября состоится вебинар "Юридические особенности работы с контрагентами, партнерами и клиентами".

Также вебинары запланированы на 15 и 21 октября.

Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на мероприятие можно на портале "Душевная Москва".

Ранее москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами, чтобы помогать социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Частью волонтерского движения могут стать программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты.

Отмечается, что стать волонтером может любой желающий, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Так, веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт НКО, юристы – помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры – с продвижением соцпроекта, а психологи и педагоги – работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.

