На гранты для социально ориентированных НКО в Москве подали 442 заявки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подвела итоги сбора заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) социальной сферы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего представители НКО подали 442 заявки на конкурс "Москва – добрый город".

"Мы понимаем важность сотрудничества и взаимодействия с некоммерческими организациями, которые оказывают социальную поддержку жителям столицы. Город прикладывает все усилия, чтобы своевременно оказать всю необходимую поддержку всем добрым и нужным инициативам", – рассказала Ракова.

По словам представителя мэрии, в нынешнем году грантовый фонд конкурса вырос до 496 миллионов рублей.

С 10 сентября по 8 ноября специалисты занимаются экспертной оценкой заявок от НКО, прошедших первый тур отбора. Позже в ноябре, с 9-го по 13-е число месяца, состоится заседание конкурсной комиссии, на котором объявят имена победителей грантового конкурса.

В минувшем году финансовую поддержку от правительства Москвы получили 149 организаций. Им передали до 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут помочь социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) с помощью сервиса на mos.ru. Сделать это можно будет с помощью специальной формы, выбрав необходимое объединение из предложенного списка.

