Сценарии уроков по английскому и русскому стали самыми популярными за год в МЭШ

17:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сценарии занятий по английскому и русскому языкам стали самыми востребованными за год в Московской электронной школе, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что за год планы уроков по английскому посмотрели около 3,7 миллиона раз. Более 11 тысяч раз пользователи обратились к уроку, посвященному одежде, от учителя школы № 1375. На втором месте рейтинга расположился русский язык, сценарии которого просмотрели почти 3 миллиона раз. Самым популярным в год 75-летия Победы стал урок, посвященный празднику, от педагога комплекса № 1551. Его посмотрели около 20 тысяч раз.
Замыкают топ планы для занятий по окружающему миру – их посмотрели более миллиона раз. Также пользователи Московской электронной школы часто обращались к сценариям по математике, физкультуре, литературе, информатике, географии, технологии и физике.
На портале уточняют, что всего за год в библиотеку МЭШ добавили более 10 тысяч уникальных сценариев.
Ранее пользователи системы Московская электронная школа выбирали имя для виртуального помощника. Цифровой кот будет сопровождать пользователя и предлагать интересные услуги проекта.
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