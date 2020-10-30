Вторая неделя учебы на дистанте прошла без сбоев в работе МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сбоев в работе сервиса "Московская электронная школа" (МЭШ) во время второй недели дистанционного обучения в столице не выявлено. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Отмечается, что за указанный период в МЭШ состоялось более миллиона уроков для учеников 6–11-х классов. Всего с 19 октября в системе провели порядка 1,5 миллиона занятий, что составляет 93 процента от общего числа всех уроков в МЭШ.

В пресс-службе подчеркнули, что в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году нагрузка на электронную школу возросла на 53 процента.

В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Объясняя принятие данного решения, Сергей Собянин отметил, что старшие классы более подвержены риску заражения коронавирусом. При этом школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.