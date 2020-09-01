Россияне рассказали о самых нелюбимых уроках в школе

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше всего россияне в школьное время не любили посещать уроки химии, математики и физики, передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Аналитики сервиса провели собственное исследование, по результатам которого выяснилось, что 26% опрошенных с недовольством вспомнили уроки химии, еще 22% респондентов отметили трудности в изучении математики и геометрии.
Около 21% участников рассказали о своей неприязни к уроку по физике. Порядка 13% россиян не любили иностранные языки, еще 12% участников опроса трудно воспринимали гуманитарные дисциплины и 11% россиян ранее не любили уроки физкультуры.
Также исследователи выяснили у россиян, какие предметы для них считались самыми важными. К таким респонденты отнесли русский язык, математику, иностранные языки, историю, обществознание, литературу, информатику и физику.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. В столице линейки пройдут только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.
Столичных родителей просят соблюдать дистанцию и масочный режим на территории школ
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