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Общество

16:20

В ГД выступили за включение новых специальностей в единый справочник профессий

общество

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко выступила за добавление новых позиций в единый квалификационный справочник профессий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что в этом списке представлены все специальности, которые вносятся в трудовые книжки.

"Были случаи, когда человек, допустим, работал в музыкальном училище, но был записан как концертмейстер, а надо, чтобы он был педагог-концертмейстер. И для исчисления стажа были проблемы с этими профессиями, которые новый квалификационный справочник потерял", – пояснила Драпеко.

Она подчеркнула, что появились новые профессии, поэтому список специальностей необходимо регулярно обновлять, однако в перечне должны сохраняться и старые названия, и новые.

Данный вопрос, отмечает Драпеко, можно решить с помощью правительственного постановления. Она уточнила, что как только власти подготовят решение, они будут готовы рассмотреть его и предложить свои рекомендации.

Ранее эксперт спрогнозировала появление счастливых специалистов из-за пандемии. Специалист рассказала, что школьники стали уделять больше внимания вопросу выбора будущей профессии.

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