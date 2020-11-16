В ГД выступили за включение новых специальностей в единый справочник профессий

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко выступила за добавление новых позиций в единый квалификационный справочник профессий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Она отметила, что в этом списке представлены все специальности, которые вносятся в трудовые книжки.
"Были случаи, когда человек, допустим, работал в музыкальном училище, но был записан как концертмейстер, а надо, чтобы он был педагог-концертмейстер. И для исчисления стажа были проблемы с этими профессиями, которые новый квалификационный справочник потерял", – пояснила Драпеко.
Она подчеркнула, что появились новые профессии, поэтому список специальностей необходимо регулярно обновлять, однако в перечне должны сохраняться и старые названия, и новые.
Данный вопрос, отмечает Драпеко, можно решить с помощью правительственного постановления. Она уточнила, что как только власти подготовят решение, они будут готовы рассмотреть его и предложить свои рекомендации.
Ранее эксперт спрогнозировала появление счастливых специалистов из-за пандемии. Специалист рассказала, что школьники стали уделять больше внимания вопросу выбора будущей профессии.
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