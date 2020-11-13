Школьникам помогут выбрать перспективную профессию при помощи онлайн-игры

Фото: онлайн-акселератор "Грань"

Школьникам помогут выбрать перспективную профессию при помощи бесплатного карьерного акселератора. Проект "Грань" знакомит юных участников с такими развивающимися индустриями, как урбан, IT, креатив, бизнес, новая промышленность и сервис, а также помогает в игровой форме начать карьеру в интересной сфере.

Дети нового поколения гораздо раньше начинают пробовать себя в профессиональной реализации. Особенно в предпринимательстве, творчестве и IT. Тем не менее профориентация, выявление талантов, развитие необходимых навыков, понимание текущего состояния рынка труда и его динамики по по-прежнему остаются острой проблемой, с которой сталкиваются школьники.

В проекте "Грань" принимают участие более 16 000 подростков. Школьники проходят игровой онлайн-марафон по профориентации, воркшопы от лидеров индустрий, а в финале их ждет мероприятие с награждением и подарками. Победители получат возможность стажировки в крупной компании. Среди участников будут разыграны ценные призы – MacBook, PlayStation и другие.

Пройти карьерный акселератор можно на сайте.