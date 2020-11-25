Названы самые востребованные профессии 2021 года

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Директор по развитию профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина назвала профессии, которые будут востребованы в следующем году, сообщает News.ru.

По ее словам, ожидается высокий спрос на медицинских работников, а также на продавцов, поваров, водителей и охранников. Кроме того, востребованными остаются инженеры и высококвалифицированные сварщики, токари и слесари.

"Из-за пандемии ускорилось внедрение цифровых технологий. Развитие онлайн-услуг и онлайн-торговли продолжит набирать обороты. Поэтому будет расти число вакансий для IТ-сферы", – считает Волошина.

Ранее первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко выступила за добавление новых позиций в единый квалификационный справочник профессий. Она отметила, что в этом списке представлены все специальности, которые вносятся в трудовые книжки.